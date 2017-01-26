الخميس  26  كانون الثاني  2017 م /28  ربيع الثاني  1438 هـ

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محليات
أصحاب شركات الحج في غزة يحذرون من ضياع موسم عمرة آخر
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عالم
إعدام سبعة بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكويتية وامرأة أحرقت عشرات
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اقتصاد
تحف خشبية تنطق بتاريخ فلسطين
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رياضة
الفارسة نهاية عوض الله تشارك في بطولة بالإمارات
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منوعات
طبق لحم الكلب المحشو بالدجاج سر سمنة الرئيس الكوري الشمالي
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ادب وفن
"القطان" تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الكاتب الشاب للعام 2017
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ترجمات
"الفرصة التاريخية": ليس أقل من الضمّ
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تكنولوجيا
"سامسونج" تشارك في برنامج أشباه الموصلات التقدمي الخاص بشركة...
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.. وكل لا تأكل (تقلعط) !
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ما بين غزة ورام الله
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