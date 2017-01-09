الثلاثاء  10  كانون الثاني  2017 م /12  ربيع الثاني  1438 هـ

آخر الأخبار
محليات
المرصد ينظم مؤتمر فلسطين 2030 .. الأربعاء المقبل في البيرة
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عالم
أميركا تعرض المساعدة على إسرائيل بعد هجوم الشاحنة
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اقتصاد
موجة الصقيع تضرب قطاع الدواجن وتهدد الثروة الحيوانية في غزة
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رياضة
نجوم فريق غزة الرياضي يراهنون على استعادة هيبة " العميد"
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منوعات
يوم بلا مركبات في دبي
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ادب وفن
وزارة الثقافة تعتبر رحيل جون بيرجر خسارة لفلسطين والإنسانية
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ترجمات
فتحوا النار عشرات المرات على فلسطينيين: جندي واحد مدان!
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تكنولوجيا
إنجازات علمية تنتظر العام 2017
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دفاتر الأيام
زياد خدّاش
كيف‭ ‬نصف‭ ‬الخواء؟
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حسن خضر
بوش على جسر البوسفور (2-2)
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