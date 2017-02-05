الإثنين 06 شباط 2017 م /9 جمادى الأولى 1438 هـ
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
02/06
17:00
السويق العماني ( : ) شباب الخليل
السلطان قابوس
02/14
21:45
باريس سان جرمان ( : ) برشلونة
الامراء
02/14
21:45
بنفيكا ( : ) دورتموند
النور
02/15
21:45
ريال مدريد ( : ) نابولي
سانتياغو برنابيو
02/15
21:45
بايرن ميونيخ ( : ) ارسنال
اليانز ارينا
02/21
21:45
مانشستر سيتي ( : ) موناكو
الاتحاد
02/21
21:45
بايرليفركوزن ( : ) اتلتيكو مدريد
باي ارينا
02/22
21:45
اشبيلية ( : ) ليستر سيتي
رامون
02/22
21:45
بورتو ( : ) يوفنتوس
الدراجاو
03/07
21:45
نابولي ( : ) ريال مدريد
سان باولو
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