الخميس 26 كانون الثاني 2017 م /28 ربيع الثاني 1438 هـ
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
01/26
21:45
هال سيتي ( : ) مانشستر يونايتد
كينجستون
01/26
22:15
برشلونة ( : ) ريال سوسييداد
كامب نو
01/27
15:00
ثقافي طولكرم ( : ) الخضر
طولكرم
01/27
15:00
هلال القدس ( : ) مركز طولكرم
فيصل
01/27
15:00
مركز بلاطة ( : ) شباب يطا
نابلس
01/27
15:00
سلوان ( : ) مركز عسكر
الخضر
02/14
21:45
باريس سان جرمان ( : ) برشلونة
الامراء
02/14
21:45
بنفيكا ( : ) دورتموند
النور
02/15
21:45
ريال مدريد ( : ) نابولي
سانتياغو برنابيو
02/15
21:45
بايرن ميونيخ ( : ) ارسنال
اليانز ارينا
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