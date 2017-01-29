السبت 04 شباط 2017 م /7 جمادى الأولى 1438 هـ
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مثال للتفاني والاخلاص
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
02/04
14:30
شباب رفح ( : ) خدمات الشاطئ
المدينة
02/04
14:30
الاهلي ( : ) خدمات رفح
اليرموك
02/04
14:30
تشيلسي ( : ) ارسنال
بريدج
02/04
15:00
الظاهرية ( : ) الخضر
دورا
02/04
15:00
مركز طولكرم ( : ) بلاطة
طولكرم
02/04
15:00
العربي ( : ) القوات
الخضر
02/04
15:00
طوباس ( : ) سلوان
الاميركية
02/04
16:30
بايرن ميونيخ ( : ) شالكه 04
اليانز ارينا
02/04
17:00
هال سيتي ( : ) ليفربول
كينجستون
02/04
17:15
برشلونة ( : ) اتلتيك بيلباو
الكامب نو
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