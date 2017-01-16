الإثنين 16 كانون الثاني 2017 م /18 ربيع الثاني 1438 هـ
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
01/16
18:00
ساحل العاج ( : ) توجو
01/16
21:00
جمهورية الكونجو ( : ) المغرب
01/16
21:45
تورينو ( : ) ميلان
دي تورينو
01/16
21:45
مالاجا ( : ) ريال سوسييداد
لا روزاليدا
01/17
18:00
غانا ( : ) اوغندا
01/17
21:00
مالي ( : ) مصر
01/18
18:00
الجابون ( : ) بوركينا فاسو
01/18
21:00
الكاميرون ( : ) غينيا بيساو
01/19
18:00
الجزائر ( : ) تونس
01/19
21:00
السنغال ( : ) زيمبابوي
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