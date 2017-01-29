السبت  04  شباط  2017 م /7  جمادى الأولى  1438 هـ

آخر الأخبار
محليات
كرم أبو سالم .. ثكنة عسكرية في ثوب معبر تجاري
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عالم
إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة بعد قرارات ترامب بشأن الهجرة
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اقتصاد
ارتفاع أسعار التوت الأرضي المعد لأسواق الضفة بنسبة 20%
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رياضة
مثال للتفاني والاخلاص
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منوعات
مطربة بريطانية تحتفل بمئويتها بإصدار اسطوانة جديدة
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ادب وفن
"لقاء الجمعة" من قلب القاهرة .. أمسية أدبية فلسطينية عربية في الهواء...
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ترجمات
سنّ قانون التسوية بدلاً من هدم بيوت المستوطنين
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تكنولوجيا
تغريم فيسبوك 500 مليون دولار !
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