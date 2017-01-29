الإثنين 30 كانون الثاني 2017 م /2 جمادى الأولى 1438 هـ
محليات
عالم
إقتصاد
إقتصاد محلي
إقتصاد دولي
بورصة فلسطين
أسعار المحروقات
أسعار السلع
رياضة
رياضة محلية
رياضة دولية
مقالات رياضية
هل تعلم؟
عدسة الرياضة
مفكرة المباريات
جدول الترتيب
منوعات
أدب وفن
ترجمات
التكنولوجيا
آراء ومقالات
ملاحق
المزيد
عدسة الأيام
فيديوهات الأيام
أرشيف PDF
آخر الأخبار
المنخفض الأخير أبعد شباح الجفاف عن قطاع غزة
المنخفض الأخير أبعد شباح الجفاف عن قطاع غزة
»
المنخفض الأخير أبعد شباح الجفاف عن قطاع غزة
<a href='http://www.al-ayyam.ps/adserver/www/delivery/ck.php?n=a0b105f1&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.al-ayyam.ps/adserver/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0b105f1' border='0' alt='' /></a>
محليات
المنخفض الأخير أبعد شباح الجفاف عن قطاع غزة
عناوين اخرى
»
الشهيد محمد أبو خليفة .. ذكرى مولده يوم استشهاده
»
الوقائي يضبط قطعاً أثرية ومواداً لتزوير المركبات...
»
الشعبية تحذر من زيادة معدلات الانتحار وانتشار المخدرات...
»
حكومة نتنياهو تمنع تعدد الزوجات
المزيد
عالم
ليندساي لوهان تلتقي أردوغان والطفلة السورية بانة العابد
عناوين اخرى
»
قاضية أميركية تعطل قرار ترامب بخصوص لاجئي الدول السبع
»
نتنياهو يشيد بجدار ترامب !
»
إيران ستحظر دخول الأميركيين إلى أراضيها
»
منع عراقيين ويمني من السفر إلى نيويورك عبر القاهرة
المزيد
اقتصاد
القمح المصري وأصناف جديدة في غزة عبر معبر رفح للمرة الأولى
عناوين اخرى
»
"جوال" ترعى النشاطات الثقافية لمؤسسة محمود درويش للعام...
»
بنك القدس سيواصل مسيرة البناء والعطاء والارتقاء بمنظومة...
»
فتح معبر رفح أمام توريد أصناف مختلفة من البضائع
»
ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي بنسبة 20% نهاية العام...
المزيد
رياضة
مصر الى نصف النهائي على حساب المغرب في الكأس الأفريقية
عناوين اخرى
»
بنزيمة يفجر بركان الغضب في ريال مدريد
»
الرصاص ينهي حياة لاعب من نابولي على يد المافيا
»
غوارديولا يكشف ثلاثي المستقبل في مانشستر سيتي
»
بطولة ايطاليا: يوفنتوس يستغل خسارة روما ويبتعد في...
المزيد
منوعات
مسابقة ملكة جمال الكون تؤجج "هوَس" الفلبينيين
عناوين اخرى
»
"كيا" تكشف عن سيارتها الجديدة المرعبة ستينغر
»
"فانيتي فير" المكسيكية تثير جدلاً بوضع ميلانيا ترامب...
»
مخرج كردي عراقي يلغي زيارته لأميركا احتجاجاً على سياسة...
»
طبق لحم الكلب المحشو بالدجاج سر سمنة الرئيس الكوري...
المزيد
ادب وفن
تدشين كرسي محمود درويش الجامعيّ والثقافيّ في بروكسل
عناوين اخرى
»
"القطان" تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الكاتب الشاب...
»
إطلاق مشروع الاحتفاء بمئويات رواد الثقافة والتنوير...
»
"لا لا لاند" يحصد 14 ترشيحا لجوائز الأوسكار
»
"مخمل" حزامة حبايب .. رواية تكسر التابوهات في تناولها...
المزيد
ترجمات
تسع خطط بناء عملاقة تقضي على إمكانية تقسيم القدس
عناوين اخرى
»
من محاضر «الكابنيت» خلال حرب عزة: نقاش الأنفاق
»
قادة اليمين ورّطوا إسرائيل في حرب غزة
»
تقرير حرب غزة: طقوس تتكرر
»
الصراع على قيادة اليمين الإسرائيلي
المزيد
تكنولوجيا
"آبل" إلى التحالف الأميركي حول الذكاء الاصطناعي
عناوين اخرى
»
"سامسونج" تشارك في برنامج أشباه الموصلات التقدمي الخاص...
»
شركة سامسونغ تؤكد رسمياً أن مشاكل "غالاكسي نوت 7" ناجمة...
»
الفيسبوك في غزة .. مساحة للتنفيس
»
100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين في يومين
المزيد
الآراء والمقالات
أكثر قراءة
أكثر تعليق
اقرأ المزيد ...
المنخفض الأخير أبعد شباح الجفاف عن قطاع غزة
بداية متوقعة وهذه هي الأسباب
اقرأ المزيد ...
"إلغاء التوجيهي العام 2016" .. على طاولة مجلس الوزراء اليوم !
الأسئلة المقترحة والأجوبة النموذجية المختارة لطلاب التوجيهي
محور النقاش
قاسم عبد الهادي عبد الهادي: لقاء النظرية بالممارسة
ثلاث نساء وابتسامة
مؤسسة محمود درويش: بين الثقافة والسلطة السياسية
حارس الذاكرة/ د. عادل يحيى: كتابة التاريخ شكل من أشكال المقاومة
اقرأ المزيد ...
تصفح الايام
الايام المصورة
الارشيف ...
الارشيف ...
عدسة
فيديو
المزيد ...
المزيد ...
أسعار العملات
معادن
اسهم
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من
السعودية Investing.com
أسعار السلع مقدمة من
السعودية Investing.com
مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
01/30
17:00
شباب الخليل ( : ) السويق العماني
دورا
01/30
21:45
لاس بالماس ( : ) فالنسيا
كاناريا
01/31
21:45
انتر ميلان ( : ) لاتسيو
سان سيرو
01/31
21:45
ارسنال ( : ) واتفورد
الامارات
01/31
21:45
بيرنلي ( : ) ليستر سيتي
تيرف مور
01/31
22:00
ليفربول ( : ) تشيلسي
انفيلد
02/01
21:45
روما ( : ) تشيزينا
اولمبيكو
02/01
21:45
وست هام يونايتد ( : ) مانشستر سيتي
لندن
02/01
22:00
اتلتيكو مدريد ( : ) برشلونة
كالديرون
02/01
22:00
مانشستر يونايتد ( : ) هال سيتي
اولد ترافورد
اقرأ المزيد ...