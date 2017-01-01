الأحد  01  كانون الثاني  2017 م /3  ربيع الثاني  1438 هـ

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2017.. كل عام وأنتم بخير
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عالم
ما سرُّ التحسّن المفاجئ في علاقات القاهرة وحماس؟
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اقتصاد
"إل جي" تكشف النقاب عن مكبر صوت يحلق في الهواء
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رياضة
ليفربول يسقط مان سيتي برأس فينالدم
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منوعات
عرض موسيقي مميز في إطار فعاليات مهرجان الميلاد السنوي التقليدي
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ادب وفن
الحكومة المصرية تقر اتفاقية تيران وصنافير
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خطاب كيري.. «تأبين» لـ «حل الدولتين» !
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إنجازات علمية تنتظر العام 2017
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