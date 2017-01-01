الأحد 01 كانون الثاني 2017 م /3 ربيع الثاني 1438 هـ
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
01/01
18:00
ارسنال ( : ) كريستال بالاس
الامارات
01/03
20:00
فالنسيا ( : ) سيلتا فيغو
ميستايا
01/03
22:15
لاس بالماس ( : ) اتلتيكو مدريد
كاناريا
01/04
22:15
ريال مدريد ( : ) اشبيلية
سانتياغو برنابيو
01/05
22:15
اتلتيك بيلباو ( : ) برشلونة
سان ماميس
01/06
21:45
اسبانيول ( : ) ديبورتيفو
باور 8
01/07
14:00
ريال مدريد ( : ) غرناطة
سانتياغو برنابيو
01/07
17:15
ايبار ( : ) اتلتيكو مدريد
ابوروا
01/08
21:45
فياريال ( : ) برشلونة
المادريجال
01/08
16:00
ميلان ( : ) كالياري
سان سيرو
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