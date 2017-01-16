الإثنين  16  كانون الثاني  2017 م /18  ربيع الثاني  1438 هـ

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محليات
اعتقال 21 مواطناُ في محافظات الضفة
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عالم
سورية: معارك في وادي بردى ومقتل مدنيين بقصف لقوات النظام
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اقتصاد
أزمة الكهرباء تتسبب بشلّ أعمال القطاع الصناعي في غزة
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رياضة
رابطة مشجعي نادي شباب الخليل تكرم مفيد حسونة ورائد عساف
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منوعات
شاب غزيّ يقدم على الانتحار من أجل حبيبته !
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ادب وفن
الثلث الخالي .. الجزائر تقدم مسرح المرأة بشكل إبداعي يثير الفكر...
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ترجمات
جنود إسرائيل في مهمة: ترويع الأطفال
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تكنولوجيا
100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين في يومين
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