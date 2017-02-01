الأربعاء  01  شباط  2017 م /4  جمادى الأولى  1438 هـ

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محليات
أنباء عن طعن سجان آخر في النقب الصحراوي
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عالم
البدء بإخلاء عامونا .. والمستوطنون يغلقون الطرق !
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اقتصاد
"بنك القدس" يختتم رعايته الفضية لمؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني"
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رياضة
الدوري الصيني يستقطب اكبر قدر ممكن من نجوم الكرة العالميين
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منوعات
حلاق فلسطيني يشعل النار في رؤوس زبائنه لتصفيف شعرهم !
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ادب وفن
فاتنة الغرّة .. الرحلة الطويلة من غزة إلى بروكسل
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ترجمات
إخلاء العائلات البدوية في أم الحيران بالقوة .. قرار غبي
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"آبل" إلى التحالف الأميركي حول الذكاء الاصطناعي
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