الأربعاء 01 شباط 2017 م /4 جمادى الأولى 1438 هـ
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حلاق فلسطيني يشعل النار في رؤوس زبائنه لتصفيف شعرهم !
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اسير فلسطيني يطعن سجاناً من جيش الاحتلال في سجن نفحة
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مفكرة المباريات
التاريخ
الساعة
المباراة
الملعب
02/01
21:00
بوركينا فاسو ( 4 : 5 ) مصر
دانجوندجي
02/01
21:45
روما ( : ) تشيزينا
اولمبيكو
02/01
21:45
وست هام يونايتد ( : ) مانشستر سيتي
لندن
02/01
22:00
اتلتيكو مدريد ( 1 : 2 ) برشلونة
كالديرون
02/01
22:00
مانشستر يونايتد ( : ) هال سيتي
اولد ترافورد
02/02
15:00
جبل المكبر ( : ) البيرة
الخضر
02/02
21:00
الكاميرون ( : ) غانا
فرانسيفيل
02/03
14:00
شباب يطا ( : ) شباب دورا
الحسين
02/03
15:00
واد النيص ( : ) ثقافي طولكرم
الخضر
02/03
15:00
عسكر ( : ) جنين
نابلس
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